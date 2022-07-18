YKS birincisi kim oldu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen öğrenciler, 2022 YKS birincisinin kim olduğunu ve hangi illerde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, YKS birincisi kim oldu? 2022 YKS TYT AYT birincisi hangi illerde çıktı? YKS Türkiye birincisi netleri nedir? İşte haberin detayları...

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU, HANGİ İLLERDE?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.