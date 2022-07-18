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MEB: Uzman ve başöğretmen eğitim programı süreci başladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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MEB: Uzman ve başöğretmen eğitim programı süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uzman ve başöğretmenlik eğitim programına 614 bin 445 öğretmenin kabul edildiği ve sürecin başladığı açıklandı. Bakan Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül saat 23.59'da sona erecek." dedi.

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