DGS sonuçları erken mi açıklanacak? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. DGS sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS sonuçları erken mi açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

DGS SONUÇLARI ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. YKS tercihleri tamamlanmadan DGS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali bulunmuyor. YKS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından DGS yerleştirme süreci başlayacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.