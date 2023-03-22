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YKS başvurusu ne zaman bitiyor, yarın son gün mü? 2023 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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YKS başvurusu ne zaman bitiyor, yarın son gün mü? 2023 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?

"2023 YKS başvururları ne zaman bitecek?" sorusu gündemdekini yenini aldı. 17-18 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oluyor. Peki YKS son başvuru tarihi hangi gün, başvuru ücreti nereden ve nasıl ödenir? İşte, cevabı...

"YSK başvuruları için son tarih ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar başvuruların ne zaman sona ereceği ve son başvuru ödeme tarihi hakkında detayları araştırıyor. Peki YKS son başvuru tarihi hangi gün, başvuru ücreti nasıl ödenir? İşte, konuya dair detaylar...

YKS 2023 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

8 Mart tarihinde alınmaya başlanan YKS başvuruları 23 Mart saat 23:59'da sona erecek. Başvuru ücreti ödeme işlemleri ise 24 Mart tarihinde son bulacak.

2023 YKS SINAV TARİHLERİ

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran tarihinde,

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILR?

YKS ücreti hem online olarak hem de bankalar aracılığı ile yapılabilecek. YKS başvuru ücreti, kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS'ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacakadaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlıkvarsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lereyönlendirebileceklerdir. Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylarhariç) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylarhariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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