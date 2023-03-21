"KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 ÖSYM sınav takviminde başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belirtildi. Peki, KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?