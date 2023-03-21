KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
"KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Böylece KPSS tarihleri de netleşti. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS (Alan Bilgisi), KPSS (ÖABT) sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Peki, KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
"KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 ÖSYM sınav takviminde başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belirtildi. Peki, KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2023 KPSS sınavları için henüz başvuıru kılavuzları erişime açılmadı. Önümüzdeki süreçte kılavuzun ÖSYM tarafından adaylara sunulması bekleniyor.
2023 KPSS NE ZAMAN?
Bu sene KPSS başvuruları 16 - 29 Mayıs tarihlerinde alınacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz günü uygulanacak.
- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün sınavı 29 Temmuz'da, 2. gün sınavı ise 30 Temmuz'da olacak.
- KPSS Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos günü yapılacak.
- 2023 KPSS sonuçları ise 25 Ağustos günü erişime sunuluyor olacak.
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