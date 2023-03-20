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YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

"YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Deprem bölgesinde yaşan vatandaşlardan YKS başvuru ücreti 2023 alınmayacakken, vatandaşlar "YKS son başvuru ne zaman?" sorusunu yöneltiyor. ÖSYM AİS üzerinden başvurular alınırken, bu hafta içerisinde başvurular sona erecek. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

"YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Mart'ta başlayan YKS başvuruları 2023 bu hafta sona eriyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS sınavı başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü başladı. Başvurular, 23 Mart 2023 Perşembe günü sona erecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

34 YAŞINI TAMAMLAYAN KADINLARA BU YIL İLK KEZ KONTENJAN AYRILDI

YÖK Başkanı Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.

Deprem nedeniyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Deprem bölgesi dışındaki adaylar için sınav ücreti 115 TL olacak. Adaylar her bir sınav oturumu için 115 TL ödeyecek.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS 2023 geç başvuruları 27 Mart – 3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

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