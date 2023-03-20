"YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Mart'ta başlayan YKS başvuruları 2023 bu hafta sona eriyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2023 YKS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?