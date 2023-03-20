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MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, sınava kısa bir zaman kala giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

2023 MSÜ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2023 MSÜ sınavının sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ sınav giriş yerleri, söz konusu sınavdan 10 gün önce belli olmuştu.

Buna göre; 2023 MSÜ sınav giriş yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.

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