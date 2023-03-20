"MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, sınava kısa bir zaman kala giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?