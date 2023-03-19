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Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023
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Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri’de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...

"Kayseri yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda depremler ve kar nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edildi. Gözler bu kez gelecek haftaya çevrildi. Peki, Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...

"Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valilik açıklamaları yakından takip edilirken milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi, velisi ve öğretmenler yarın hangi illerde okullar tatil olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Kayseri yarın okullar tatil olacak mı? 20 Mart Kayseri'de yarın tatil mi? MEB tatil açıklaması...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesinde okulların 3 kategoride açılmasına karar verilmişti.

Birinci kategoride yer alab Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılmıştı.

Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okulların 27 Mart Pazartesi günü açılmasına karar verildi. Buna göre bu 4 ilde yarın okullar kapalı olacak.

20 MART KAYSERİ'DE YARIN TATİL Mİ? MEB TATİL AÇIKLAMASI...

Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı yönünde haber gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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