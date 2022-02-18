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YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?

YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan adaylar, son çalışmalarını yapmaya başladı. Adaylar, geçtiğimiz hafta başlayan başvuru süreci ile beraber ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte, YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?

YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 oturumdan oluşan sınavın Haziran ayında düzenleneceği biliniyordu. Üniversite sınavına ilişkin başvuru süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı. Adaylar başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?

YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuru tarihleri açıklandı. YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde bitecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor. YKS başvuru ücreti açıklanınca haberimizde yer alacak.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu henüz yayınlamadı.

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