YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 oturumdan oluşan sınavın Haziran ayında düzenleneceği biliniyordu. Üniversite sınavına ilişkin başvuru süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı. Adaylar başvuruların ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?