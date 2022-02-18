AÖF ödemeleri hangi bankalara yapılacak? AÖF online harç ödeme nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitimlerini sürdüren öğrenciler harç ödemek için detayları merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, AÖF ödemeleri hangi bankalara yapılacak? AÖF online harç ödeme nereden, nasıl yapılır?