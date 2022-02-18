18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.02.2022
ABONE OL
AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleşen AUZEF bütünleme sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sorgulanabilecek. İşte, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Telafi sınavı sonuçları resmi kurum üzerinden duyurulacak. AUZEF'in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti. İşte, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki sınav sonuçları 1-2 hafta içinde açıklanmıştı. AUZEF bütünleme sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

AUZEF TELAFİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarı ile sonuçların 7 gün içerisin online platform üzerinden paylaşılması bekleniyor.

AUZEF PUAN HESABI NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.Açık öğretim programlarında;Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA