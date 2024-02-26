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AÖL 2. Dönem sınav tarihi  | 2023-2024 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024
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AÖL 2. Dönem sınav tarihi  | 2023-2024 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?

2023-2024 eğitim-öğretim yılında düzenlenecek olan açık öğretim lisesi ikinci ve üçüncü sınav tarihleri açıklandı. İkinci sınavlar, ilk dönemde olduğu gibi üç oturum halinde düzenlenecek. İkinci dönem için kayıt yenileme işlemi yapmayan adaylar, sınava katılamayacaklar. Kayıt yenileme işlemleri, belirlenen takvim çerçevesinde internet üzerinden yapılarak ders seçimi gerçekleştirilecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açık Lise sınav tarihleri, öğrencilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 1. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği AÖL 2. dönem sınav tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl üç sınav düzenlemekte olup, bu sınavlar açık öğretim ortaokulu sınavlarıyla birlikte organize edilmektedir. İşte detayları...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

KAYIT İŞLEMLERİ SONA ERDİ

e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

MEB 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2 Haziran 2024

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 2 Haziran 2024

Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 16-17 Mart 2024 2023-2024 AÖO/2

Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/3 e-Sınav Temmuz 2024

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