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YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2024
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YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS AYT-TYT-YDT başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024

YKS'ye katılmak isteyen adaylar için heyecanlı bir dönem başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzu ile birlikte 2024 sınav başvuru süreci resmen başladı. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla kolayca yapılabilmektedir. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?

Üniversite sınavları için başvuru süreci halen devam etmektedir ve adaylar tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen son tarihleri dikkatle takip edilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplamda üç oturumdan oluşmaktadır. Her bir oturuma katılmak isteyen adaylar, ilgili oturum için ayrı bir ücret ödemektedir. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır?

YKS BAŞVURULARI 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre; YKS 2024 başvurusu 1 Şubat 2024 itibarıyla başladı. Adaylar, yayınlanan kılavuz doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebiliyor. ÖSYM YKS başvurusu için son tarih ise 26 Şubat 2024 olarak belirlendi. YKS geç başvuruları ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR, KAÇ TL?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti yayınlanan kılavuzla beraber açıklandı. YKS Sınav ücretleri TYT/AYT/YDT her biri için 295,00 TL olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2024

YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi: 1-26 Şubat 2024

YKS geç başvuru tarihi: 5-7 Mart 2024

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum: 08.06.2024

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum: 09.06.2024

YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum: 09.06.2024

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

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