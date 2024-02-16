YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024

Üniversite sınavları için başvuru süreci halen devam etmektedir ve adaylar tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen son tarihleri dikkatle takip edilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplamda üç oturumdan oluşmaktadır. Her bir oturuma katılmak isteyen adaylar, ilgili oturum için ayrı bir ücret ödemektedir. Peki YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır?