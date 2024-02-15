MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS), bu hafta içinde gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı ve adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgesini indirebilecekler. EKYS'ye başvuran ve yöneticilik sıfatını hedefleyen adaylar, 80 sorudan oluşan bir testle karşılaşacaklar. Peki MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 2024 için geri sayım hızla devam ediyor. Adaylar, sınavın önemli kuralları ve prosedürleri hakkında bilgilendiriliyor. Özellikle, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerin kısıtlanacağı ve sınavın cevaplama süresinin başlamasından sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı hususu önemle vurgulanıyor. Peki MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç dakika sürecek?
MEB EKYS OTURUM SAATİ
EKYS sınavı 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
MEB EKYS SINAV SÜRESİ KAÇ DK, KAÇ SORU?
2024 EKYS sınavı 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacak.
Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde;
a) Genel kültür: %20
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10
c) Değerler eğitimi: %10
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10
d) Eğitim bilimleri: %30
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan
hükümler):%20.
Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecek
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