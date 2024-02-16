Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?
Son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan yaz tatilinin kısaltılması ve okul günlerinin 200 güne çıkarılması iddiaları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci tarafından yanıtlandı. Yelkenci, yeni müfredatın beceri odaklı olacağını belirterek, bu doğrultuda gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Bu adımların eğitim sisteminin kalitesini artırmaya yönelik olduğu ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Peki yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sorulardan biri olan yaz tatilinin kısalıp kısalmayacağı ve okulların 200 gün olup olmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yeni bir karar almak üzere olduğu iddiaları bir süredir gündemi meşgul ederken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, bu iddialara yanıt verdi. Peki okullar 200 güne mi çıkacak?
YAZ TATİLİ KISALACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni karara göre okullarda yaz tatili süresi kısalıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; okullarda 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrenciler yaz tatilini daha kısa yapacak ve yıl içerisinde daha fazla okula gidecek.
180 GÜNLÜK EĞİTİM 200 GÜN OLACAK
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci "Yeni müfredat beceri örgüsü temelli olacak. Ne bilimden vazgeçeriz ne milli manevi değerlerimizden. Bu ikisi beraber işleyecek. Yeni müfredatta da bunu göreceğiz" dedi.
Bakan Yardımcısı Yelkenci yaz tatillerinin kısalması, okulların açık olduğu gün sayısının artırılması ile ilgili çıkan haberlere de "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon" ifadelerini kullandı.
ARA TATİL UYGULAMASI KALKACAK MI?
Okullarda kasım ve nisan aylarında 5 gün olmak üzere hafta sonuyla beraber 9 gün süren ara tatil uygulaması ise devam edecek. Öğrenciler, ilk sınavlarından sonra dinlendikleri ara tatillerini yine aynı şekilde kullanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?
- Faturada isimi yazanlar hemen baksın! Tek şartla anında 3.450 TL para yardımı yapılacak
- %45-46-47 faiz oranları aldı başını gitti! Bankalara akın etti! İşte 250.000 TL'nin bir aylık kazancı...
- Ramazan Bayramı tarihi 2024 | Ramazan Bayramı ne zaman? Nisan ayının kaçında başlayıp, bitecek?
- Dul ve Yetim maaşı alanlar 3.000 TL ikramiye alacak mı? %75-50-25 hisselere göre kim ne kadar alacak? 2024 Nisan ayı itibarıyla...
- YKS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? ÖSYM YKS (AYT-TYT-YDT) başvurusu nereden yapılır? İşte sınav tarihleri 2024
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
- 5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi