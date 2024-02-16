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Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB’den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?

Son günlerde sosyal medyada sıkça tartışılan yaz tatilinin kısaltılması ve okul günlerinin 200 güne çıkarılması iddiaları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci tarafından yanıtlandı. Yelkenci, yeni müfredatın beceri odaklı olacağını belirterek, bu doğrultuda gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı. Bu adımların eğitim sisteminin kalitesini artırmaya yönelik olduğu ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Peki yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sorulardan biri olan yaz tatilinin kısalıp kısalmayacağı ve okulların 200 gün olup olmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yeni bir karar almak üzere olduğu iddiaları bir süredir gündemi meşgul ederken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, bu iddialara yanıt verdi. Peki okullar 200 güne mi çıkacak?

YAZ TATİLİ KISALACAK MI, KAÇ GÜN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni karara göre okullarda yaz tatili süresi kısalıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; okullarda 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda öğrenciler yaz tatilini daha kısa yapacak ve yıl içerisinde daha fazla okula gidecek.

180 GÜNLÜK EĞİTİM 200 GÜN OLACAK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci "Yeni müfredat beceri örgüsü temelli olacak. Ne bilimden vazgeçeriz ne milli manevi değerlerimizden. Bu ikisi beraber işleyecek. Yeni müfredatta da bunu göreceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci yaz tatillerinin kısalması, okulların açık olduğu gün sayısının artırılması ile ilgili çıkan haberlere de "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon" ifadelerini kullandı.

ARA TATİL UYGULAMASI KALKACAK MI?

Okullarda kasım ve nisan aylarında 5 gün olmak üzere hafta sonuyla beraber 9 gün süren ara tatil uygulaması ise devam edecek. Öğrenciler, ilk sınavlarından sonra dinlendikleri ara tatillerini yine aynı şekilde kullanacak.

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