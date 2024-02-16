Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB’den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sorulardan biri olan yaz tatilinin kısalıp kısalmayacağı ve okulların 200 gün olup olmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yeni bir karar almak üzere olduğu iddiaları bir süredir gündemi meşgul ederken, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, bu iddialara yanıt verdi. Peki okullar 200 güne mi çıkacak?