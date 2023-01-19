YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak 2023? YKS KAYIT TARİHİ!

2023 YKS sınav tarihi binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte ÖSYM'nin yayımladığı ilk sınav takvimi gündeme geldi. YKS sınavına girecek olan adaylar, "2023 YKS sınavı ne zaman yapılacaki taih belli oldu mu?" sorularını gündeme getirdi. İşte, YKS hakkında merak edilenler...

2023 YKS BAŞVURU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.