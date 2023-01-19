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YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak 2023? YKS KAYIT TARİHİ!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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YKS başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS sınavı ne zaman yapılacak 2023? YKS KAYIT TARİHİ!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tarih araştırmaları başlamış durumda. Güzel bir üniversitede okuma hayali kuran öğrenciler, YKS sınav ve başvuru tarihlerini sorguluyor. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte YKS sınavı, yeniden gündeme geldi. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman, hangi tarhite yapılacak?" İşte, ayrıntılar...

2023 YKS sınav tarihi binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte ÖSYM'nin yayımladığı ilk sınav takvimi gündeme geldi. YKS sınavına girecek olan adaylar, "2023 YKS sınavı ne zaman yapılacaki taih belli oldu mu?" sorularını gündeme getirdi. İşte, YKS hakkında merak edilenler...

2023 YKS BAŞVURU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

Başvuruların şubat ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav başvurusu yapabilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

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