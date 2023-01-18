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PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?

"PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının Temmuz ayından itibaren aylık 663 TL olarak açıklanan İOKBS bursunun yeni yılda zamlı olarak yatması bekleniyor. Peki, PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?

"PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları her yıl organize edilmektedir. Bakanlık tarafından belirlenen kontenjana uygun olarak burs desteği verilecek öğrenci sayısı belirlenir. Peki, PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?

PYBS OCAK AYI BURSLARI YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, PYBS bursluluk Ocak ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu süreçte öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.

2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sadece sınav notları, devamsızlık değil birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yapabilir. Ardından güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden " Burs Ödeme Bilgileri" ifadesini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.

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