"PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları her yıl organize edilmektedir. Bakanlık tarafından belirlenen kontenjana uygun olarak burs desteği verilecek öğrenci sayısı belirlenir. Peki, PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?