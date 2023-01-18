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TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS TYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS TYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı?

TÖDER YKS genel deneme sınavı cevap anahtarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, şimdi de sınavdan kaç puan aldığını araştırmaya başladı. TYT ve AYT olarak gerçekleştirilen sınav hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS TYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

TÖDER YKS sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-2023 öğretim yılı YKS (TYT-AYT) genel deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. TÖDER deneme sınavına katılan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS TYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

TÖDER 2023 YKS-1 CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

TÖDER YKS-1 Cevap Anahtarı, 17 Ocak 2023 saat 18.00'de TÖDER'in resmi internet adresi üzerinden (www.toder.org) yayınlandı.

TÖDER YKS-1 CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN...

TÖDER YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 dönemi TÖDER YKS-1 (TYT-AYT) Deneme Sınavı 13-14 Ocak'ta yapıldı. TÖDER YKS-1 Cevap Anahtarı, 17 Ocak 2023 saat 18.00'de TÖDER'in resmi internet adresi üzerinden (www.toder.org) yayınladı.

TÖDER SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavının sonuçları, http://toderyks.ertem.com.tr/ internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecek.

TÖDER YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS-2 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

24-25 -26 Mart 2023 (Cuma–Cumartesi-Pazar)

Dönem: 2022-2023

YKS-3 (TYT-AYT) DENEME SINAVI

21-22- 23- 24 Mayıs 2023 (Pazar- Pazartesi–Salı- Çarşamba)

Dönem: 2022-2023

TÖDER LGS 2023 SINAV TAKVİMİ

LGS-1 DENEME SINAVI

6-7-8 Ocak 2023 (Cuma-Cumartesi- Pazar)

Dönem: 2022-2023

LGS-2 DENEME SINAVI

17-18-19 Mart 2023 (Cuma- Cumartesi- Pazar)

Dönem: 2022-2023

LGS-3 DENEME SINAVI

13-14 Mayıs 2023 (Cumartesi- Pazar)

Dönem: 2022-2023

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