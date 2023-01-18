TÖDER YKS sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-2023 öğretim yılı YKS (TYT-AYT) genel deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. TÖDER deneme sınavına katılan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, TÖDER sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER YKS TYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

TÖDER 2023 YKS-1 CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

TÖDER YKS-1 Cevap Anahtarı, 17 Ocak 2023 saat 18.00'de TÖDER'in resmi internet adresi üzerinden (www.toder.org) yayınlandı.

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