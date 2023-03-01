YKS BAŞVURULARI 2023 | Takvim netleşti mi? Başvurular ne zaman, hangi tarihte? AYT-YDT-TYT Son dakika

Yaşanan deprem felaketi ve seçim hareketliliği sebebiyle YKS ile ilgili gelişmeler peş peşe yaşandı. Hali hazırda bulunan takvimde değişiklik ve konuların sadece birinci döneme indirgenmesi gibi gelişmeler sebebiyle öğrenciler sürekli gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki YKS'de son durum ne? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son dakika gelişmeleri...