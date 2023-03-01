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YKS BAŞVURULARI 2023 | Takvim netleşti mi? Başvurular ne zaman, hangi tarihte? AYT-YDT-TYT Son dakika

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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YKS BAŞVURULARI 2023 | Takvim netleşti mi? Başvurular ne zaman, hangi tarihte? AYT-YDT-TYT Son dakika

YKS başvuru tarihleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. öğrenciler sınav ve başvuru tarihlerini öğrenerek süreç ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorlar. Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS, AYT-YDT-TYT şeklinde 3 oturumdan oluşmaktadır. Liseye adım atan her genç 9. sınıftan itibaren üniversite için hazırlıklarına başlamış olmaktadır. Peki YKS başvuruları ne zaman?

Yaşanan deprem felaketi ve seçim hareketliliği sebebiyle YKS ile ilgili gelişmeler peş peşe yaşandı. Hali hazırda bulunan takvimde değişiklik ve konuların sadece birinci döneme indirgenmesi gibi gelişmeler sebebiyle öğrenciler sürekli gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki YKS'de son durum ne? 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son dakika gelişmeleri...

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz YKS sınav ve başvuru takvimine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Daha önce yapılan açıklamada sınavların 17-18 Haziran'da yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak 2023 yılında yapılacak seçim ile sınav tarihlerinin üst üste gelmesi sonrası takvim geri çekildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." dedi.

ÖSYM KILAVUZU PAYLAŞTI MI?

ÖSYM sınav tarihlerinin belli olmasıyla beraber üniversite sınavı başvuru takvimi açıklanacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzu dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.

YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınav başvuru ücreti ve başvuru tarihleri netlik kazanacak.

Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle başvurularını bildirecek. Başvuru ekranında adaylar, sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri başvuru sürecinde belirleyebilecek.

ÖSYM SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 saat 13:45

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Nisan 2023

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