"2023 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022-2023 İOKBS sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 23 Eylül tarihinde açıklanan bursluluk sınav sonuçlarının ardından, yeni yılda bursluluk sınavının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2023 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022-2023 İOKBS sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?