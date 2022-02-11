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YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?

YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır? Üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenci, YKS sınavlarına başvuru işlemlerini tamamlayacak. Başvuru işlemlerini tamamlamak için ücretleri de hesaba yatırmak gerekecek. Peki; 2022 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?

YKS başvuru ücreti 2022! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti nereye yatırılır? Milyonlarca öğrenci YKS başvuru ücretinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından duyurulacak başvuru kılavuzunda ücret ve banka detaylarına yer verilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2022!

Bu yılın YKS Başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

2022 YKS TAKVİMİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

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