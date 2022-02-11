YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2022!

Bu yılın YKS Başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.