AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022?

2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan akademik takvim birçok öğrenci tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok öğrenci araştırmalarını hızlandırdı. Sınavlarına önceden çalışmak ve detaylı bir çalışma planı hazırlamak isteyenler AÖF bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açoköğretim Fakültesi tarafından belirtilen 2022 bahar dönemi sınav tarihleri;