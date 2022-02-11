AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022?
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri AÖF takvimine göre bugün itibarıyla başlatıldı. AÖF öğrencileri 2021-2022 ders seçimi (ekle-sil) işlemlerini yapmaya hazırlanırken, arama motorlarında da konu ile ilgili sorular aratılmaya başlandı. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022?
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 bölümlerin harç ücretleri belirlenmişti. 7 Şubat günü başlayan kayıt yenilme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Kayıt yenileme süreci ise 18 Şubat'ta son bulacak. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022?
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecekler.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.
AÖF HARÇ ÜCRETLERİ 2022
Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.
Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.
2022 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan akademik takvim birçok öğrenci tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman ve AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok öğrenci araştırmalarını hızlandırdı. Sınavlarına önceden çalışmak ve detaylı bir çalışma planı hazırlamak isteyenler AÖF bahar dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açoköğretim Fakültesi tarafından belirtilen 2022 bahar dönemi sınav tarihleri;
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022
AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar ve AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır soruları oldukça merak ediliyordu. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaların ardından 7 Şubat tarihinde kayıt yenileme işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.
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- AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022?
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