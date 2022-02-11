YKS 2022 başvuru kılavuzu: YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru ekranı!
YKS 2022 başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, sınava katılabilmek için başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM aracılığıyla alınacak başvuruların detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
YKS başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Üniversiteye geçişlerde kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştiriken Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM takvimine göre, sınava başvurular bugün başlayacak. Sınav için hazırlık içinde olan öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından henüz başvuru kılavuzu erişime açılmadı. Birkaç saat içerisinde erişime açılması beklenen YKS 2022 başvuru kılavuzunun detayları belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS başvurular 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.
YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
YKS HAKKINDA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir.
Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.
II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.
YDT HANGİ DİLLERDE YAPILACAKTIR?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
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