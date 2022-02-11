YKS 2022 başvuru kılavuzu: YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru ekranı!

YKS başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Üniversiteye geçişlerde kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştiriken Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM takvimine göre, sınava başvurular bugün başlayacak. Sınav için hazırlık içinde olan öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, YKS 2022 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS TYT AYT sınavı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından henüz başvuru kılavuzu erişime açılmadı. Birkaç saat içerisinde erişime açılması beklenen YKS 2022 başvuru kılavuzunun detayları belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.