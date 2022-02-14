YKS başvuru tarihi: YKS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor? YKS başvuruları bitti mi?
YKS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrenci adayı tarafından beklenen YKS başvuru tarihleri açıklandı. Açıklama sonrasında adaylar süreç hakkında detayları merak ediyor. İşte, YKS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor? YKS başvuruları bitti mi?
YKS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor? YKS başvuruları bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde YKS başvuru tarihi açıklandı. Adaylar başvuruların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, YKS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor? YKS başvuruları bitti mi?
Geçtiğimiz günlerde 2022-YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmıştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" açıklamasını yapmıştı.
SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.
SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI
Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.
2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya
Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.
SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.
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