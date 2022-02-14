EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EKPSS tercih sonuçları için kritik haftaya girildi. 8 Şubat 2022 tarihinde adayların erişimine açılması beklenen EKPSS sonuçları alınan karar nedeniyle bu hafta duyurulacak. İşte, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?