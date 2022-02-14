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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? Uzman öğretmen olarak görev yapmak isteyen kişiler için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de Öğretmenlik Meslek Kanunu yayınlandı ve bu kanunla yeni uygulamalar hayata geçecek. Peki; uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, öğretmenlerin atama ve mesleki gelişim hizmetlerinde değişikliğe gidildi. Peki; uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

Öğretmenlik

(1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.

(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.

(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

KİMLER UZMAN ÖĞRETMEN OLABİLECEK?

Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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