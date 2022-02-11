YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM son açıklamalar!
YKS başvuru neden başlamadı? ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2022 YKS başvurularının 11 Şubat'ta başlayacağı duyurulmuştu. Henüz başvuru kılavuzunun yayımlanmaması nedeniyle öğrencilerin heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
YKS başvuru neden başlamadı? ÖSYM tarafından 2022 YKS TYT üniversite sınavı için başvuruların 11 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu. Sınav için hazırlık içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. YKS sınavı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
YKS BAŞVURU NEDEN BAŞLAMADI?
Hemen şunu belirtelim ki, YKS başvurularının saat kaçta başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün içerisinde başlayacak olan YKS başvurularının başlaması ile birlikte tüm detaylara ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS başvurular 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
YKS HAKKINDA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir.
Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.
II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.
YDT HANGİ DİLLERDE YAPILACAKTIR?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
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