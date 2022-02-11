YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM son açıklamalar!

YKS başvuru neden başlamadı? ÖSYM tarafından 2022 YKS TYT üniversite sınavı için başvuruların 11 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu. Sınav için hazırlık içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. YKS sınavı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS başvuru neden başlamadı? 2022 YKS TYT başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

YKS BAŞVURU NEDEN BAŞLAMADI?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS başvurularının saat kaçta başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün içerisinde başlayacak olan YKS başvurularının başlaması ile birlikte tüm detaylara ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

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