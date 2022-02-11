ÖSYM son dakika: YKS başvuru tarihi ertelendi mi? 2022 YKS TYT AYT başvuruları ne zaman yapılacak?
YKS başvuru tarihi ertelendi mi? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavına başvurular henüz başlamadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmaması ve başvuru ekranının henüz açılmaması nedeniyle, öğrenciler başvuruların ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. Peki, YKS başvuru tarihi ertelendi mi? 2022 YKS TYT AYT başvuruları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
YKS başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. YKS başvurusu yapmak için heyecan içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. YKS başvurularının 11 Şubat'ta başlayacağı duyurulmuştu. Ancak başvuruların henüz başlamaması nedeniyle konu hakkında heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, YKS başvuru tarihi ertelendi mi? 2022 YKS TYT AYT başvuruları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
YKS BAŞVURU TARİHİ ERTELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından başvuruların ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. 2022 YKS başvuru kılavuzunun gün içerisinde yayımlanıp, başvuru ekranının da eş zamanlı işleme açılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
2022 YKS BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM takvimine göre, 2022 YKS başvurular 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
YKS HAKKINDA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.
I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir.
Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.
II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.
YDT HANGİ DİLLERDE YAPILACAKTIR?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
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