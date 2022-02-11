ÖSYM son dakika: YKS başvuru tarihi ertelendi mi? 2022 YKS TYT AYT başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS başvuruları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. YKS başvurusu yapmak için heyecan içinde olan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. YKS başvurularının 11 Şubat'ta başlayacağı duyurulmuştu. Ancak başvuruların henüz başlamaması nedeniyle konu hakkında heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, YKS başvuru tarihi ertelendi mi? 2022 YKS TYT AYT başvuruları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

YKS BAŞVURU TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından başvuruların ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. 2022 YKS başvuru kılavuzunun gün içerisinde yayımlanıp, başvuru ekranının da eş zamanlı işleme açılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.