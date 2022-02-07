YKS başvuru ne zaman? 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuru ne zaman? Üniversite sınavına giriş yapacak milyonlarca öğrenci YKS sınavına başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan ÖSYM sınav takvimine göre YKS başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağı açıklanmıştı. Pek YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
YKS başvuru ne zaman 2022? YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan ÖSYM sınav takvimine göre YKS başvuru kılavuzunun ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Üniversite sınavları 3 kademeli olarak TYT, AYT, YDT olarak yapılıyor.
2022 YKS BAŞVURU NE ZAMAN?
YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecek. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart'ta alınacak.
TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS TYT-AYT ve YDT TARİHLERİ
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
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