KPSS başvuru ve sınav takvimi: 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
EĞİTİM ahaber.com.tr
Kamuya personel ataması yapabilmek için belirli dönemlerde KPSS sınavları gerçekleştiriliyor. KPSS sınavlarına katılarak belirtilen kadrolara tercih yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 yılında KPSS sınavlarının tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav takvimi...
KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Belirli dönemlerde gerçekleştirilen KPSS sınavları için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM açıklamasına göre, KPSS sınavları bu sene ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans ve DHBT olarak gerçekleştirilecek. KPSS sınavlarına katılmak isteyen vatandaşlar ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav takvimi...
KPSS 2022 NE ZAMAN?
İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri:
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