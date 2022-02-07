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KPSS başvuru ve sınav takvimi: 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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KPSS başvuru ve sınav takvimi: 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Kamuya personel ataması yapabilmek için belirli dönemlerde KPSS sınavları gerçekleştiriliyor. KPSS sınavlarına katılarak belirtilen kadrolara tercih yapmak isteyen vatandaşlar, 2022 yılında KPSS sınavlarının tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Belirli dönemlerde gerçekleştirilen KPSS sınavları için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM açıklamasına göre, KPSS sınavları bu sene ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans ve DHBT olarak gerçekleştirilecek. KPSS sınavlarına katılmak isteyen vatandaşlar ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

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