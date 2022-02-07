KPSS başvuru ve sınav takvimi: 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Belirli dönemlerde gerçekleştirilen KPSS sınavları için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM açıklamasına göre, KPSS sınavları bu sene ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans ve DHBT olarak gerçekleştirilecek. KPSS sınavlarına katılmak isteyen vatandaşlar ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, 2022 lise, ön lisans, lisans, DHBT KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav takvimi...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri: