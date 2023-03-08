YKS başvuru ekranı 2023 | Başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ücreti ne kadar, kaç TL? Son dakika
YKS başvuru ekranının açılmasıyla birlikte öğrenciler sürece dair detayları araştırmaya başladı. YKS son dakika açıklamasına göre Haziran'da gerçekleşecek olan üniversite sınavında depremzede öğrencilerden ücret alınmayacak. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS ne zaman, hangi tarihte? İşte YKS başvuru ekranı...
Son dakika haberleri... YKS başvuruları ve tarihleri açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detaylar açıklandı. Milyonlarca öğrencinin üniversite için son basamağı olan YKS'ye dair detaylar merakla bekleniyordu. Peki YKS başvuruları ne zaman? YKS hangi tarihte yapılacak? Üniversite sınavı ücreti ne kadar, kaç TL?
YKS 2023 TARİHLERİ
YKS tarihi ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
AFETZEDE ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK!
Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.
ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
YKS 2023 BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Sınav Ücreti:Her oturum için 115 TL
Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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