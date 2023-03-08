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YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS AYT-YDT-TYT sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
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YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 YKS AYT-YDT-TYT sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvurularının başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci ücret araştırmasına başladı. Arama motorlarında, "YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?", "2023 YKS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. ÖSYM tarafından 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavı haziranda gerçekleşecek. İşte üniversite sınav ücretine ilişkin detaylar...

YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Gelen son dakika açıklamalarına göre 2023 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavı haziran ayında gerçekleşecek. 08 Mart Çarşamba saat 12.00'da başvuru ekranının açılmasıyla birlikte öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki 2023 YKS sınav ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?

YKS 2023 ÜCRETİ

Başlangıç Tarihi :08.03.2023 12:00

Bitiş Tarihi :23.03.2023 23:59

Sınav Ücreti:Her oturum için 115 TL

HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS AYT-YDT-TYT 2023 BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

AFETZEDE ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK!

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

2023 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS tarihi ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS başvuru ekranı 2023 | YKS başvuruları başladı! Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? Nereden nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL? Son dakika YKS BAŞVURU EKRANI 2023 | YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!

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