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AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?

"AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme tarihi için önemli açıklama geldi. 2022 – 2023 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme sürecinde sona gelinirken yapılan duyuruda kayıt tarihlerinin uzatıldığı bildirildi. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?

"AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 AUZEF kayıt yenileme tarihlerinin 5 Mart'ta bitmesi beklenirken, süreç uzatıldı. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerine 22 Şubat tarihinde başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri değişti mi?

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2022 – 2023 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 22 Şubat Çarşamba günü başladı. Üniversteden yapılan açıklamaya göre AUZEF kayıt yenileme işlemleri 15 Mart'a kadar uzatıldı.

Açıklamada, "Çağrı ve Çözüm Merkezimiz başta olmak üzere farklı iletişim kanallarımızdan gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme tarihleri 15 Mart 2023 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakülte tarafından gerçekleşecek.

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