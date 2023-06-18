YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı? 2023 öğrenci Twitter, Facebook yorumları...
"YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenen üniversite sınavının ilk oturumu 17 Haziran bugün yapıldı. AYT ve YDT sınav oturumları ise 18 Haziran'da gerçekleşti. Öğrenciler sınavın ardından yorumları merak ediyor. Peki, YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı? 2023 öğrenci Twitter, Facebook yorumları...
"YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen sınavda adaylar hangi soru ve konular için zor ya da kolay yorumu yapıldığını merak ediyor. Peki, YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı? 2023 öğrenci Twitter, Facebook yorumları...
TYT SINAV YORUMLARI...
Eğitime 2 yıl ara vermeme rağmen soruların çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Matematik beklediğimden basitti. Türkçe testinde Eifel Kulesi ile ilgili iki soru vardı o kafamı çok karıştırdı. Bir tek ondan emin değilim beklediğimden çok soru yanıtladım.
Sorular çalışana kolaydı, ben çalışmıştım. Özellikle Türkçe ve sosyal bilimlerde hiç zorlanmadım. Matematik biraz zorladı.
İlk kez girdim. Türkçe ve sosyalde zorlanmadım. Sınavın güzel geçtiğini düşünüyorum.
PARAGRAFLAR ÇOK UZUNDU
Sınava 5'inci girişim ve çok zordu. Sadece birinci dönem konularından gelmesi çok yeterli olmadı. Sanırım bu kez de olamayacak.
Soruları kolay bekliyordum ama benim için zorlayıcıydı. Matematik ve Fen yapmadım Türkçe paragrafları çok uzundu. Oku oku bitmedi.
45 yaşındayım kızıma örnek olmak için ilk kez sınava girdim. Genel olarak sorular bana göre sordu ama öğrenciler zorlanmamıştır siye düşünüyorum. Matematikte 20 boşum var ve sınavda da toplam 20 boşum var. Kızım kazanır tercih yaparsa ben de tercih yapacağım
Liseden bu yıl mezun oldum, sınava ilk girişim. Sorular beklediğimden kolaydı. Denemelerde biraz daha zor oluyordu. Sınavda toplam 28 boşum var. Grafik tasarım bölümünde okumak istiyorum. Umarım başarabilirim.
FELSEFE'DE 5 SORU ZORLADI
Sınavım beklediğimden iyi geçti. Meslek lisesi mezunuyum ve her derse hakim değilim bu nedenle matematik zorladı. Sosyal Bilimler testinde felsefe grubundan son 5 soru beni aşırı zorladı ve onları boş bıraktım. Onlar dışında matematiğe de hiç el sürmedim. Sözel derslerle iyi bir puan alabileceğimi düşünüyorum.
AYT VE YDT SINAV YORUMLARI...
Sınav yorumları için henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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