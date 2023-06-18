YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı? 2023 öğrenci Twitter, Facebook yorumları...

PARAGRAFLAR ÇOK UZUNDU

Sınava 5'inci girişim ve çok zordu. Sadece birinci dönem konularından gelmesi çok yeterli olmadı. Sanırım bu kez de olamayacak.

Soruları kolay bekliyordum ama benim için zorlayıcıydı. Matematik ve Fen yapmadım Türkçe paragrafları çok uzundu. Oku oku bitmedi.