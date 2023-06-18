YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT 2023 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar, YKS'nin bu yıl hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT 2023 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT 2023 sınav sonuçları ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç oturumda tamamlanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken sonuç tarihi de bir kez daha gündeme geldi. 3,5 milyondan fazla adayın ter dökeceği YKS, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT 2023 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE İLLERİNDEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE YÜZDE 25 EK KONTENJAN
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrencilere yönelik bu yıl YKS yerleştirmelerinde yeni uygulama yapacak.
Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara, kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı.
Buna göre, OHAL kapsamındaki kentler ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave kontenjan verilecek.
Bu üniversiteler, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri olarak sıralanıyor.
Öte yandan, vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü kapsam dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak.
Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olunması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.
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