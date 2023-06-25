YKS AÇIKLANMA TARİHİ! YKS üniversite sınavı ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT sonuc.osym.gov.tr
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" sorusu üniversite adayları tarafından araştırılıyor. Üniversite sınavı üç oturumda 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. TYT, YDT ve AYT oturumları sonrası öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte YKS açıklanma tarihi 2023!
"YKS sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. LGS sonuçlarının beklendiğinden erken açıklanmasıyla birlikte öğrenciler," YKS sonuçları erken açıklanır mı 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarihi duyurdu. İşte YKS sonuç tarihi 2023!
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler.
YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.
ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
YKS 2023 SONA ERDİ!
1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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