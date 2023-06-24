"LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercihleri 2023, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. LGS sınav sonuçları açıklandı. Peki, LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?