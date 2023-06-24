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LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

"LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları 23 Haziran 2023 Cuma günü açıklandı. LGS taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri 2023 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından takip ediliyor. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. Peki, LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

"LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercihleri 2023, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. LGS sınav sonuçları açıklandı. Peki, LGS taban puanları yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak 2023? LGS İstanbul, Ankara, İzmir lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS TABAN PUANLARI 2023

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. LGS sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

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