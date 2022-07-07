ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 ATA AÖF bütünleme sınavına katılan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Geçtiğimiz gün sınava ait soru ve cevapların erişime açılması ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70'tir. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, ATA AÖF bütünleme sonuçlarının bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.
63 BİN 13 ÖĞRENCİ KATILDI02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Bütünleme Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 163 bin 13 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1630 engelli öğrencilerimizden 875 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 3862 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.
Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 1281 binada, 95 Sınav Merkez Yöneticisi, 1281 Bina Sınav Sorumlusu, 520 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1280 Bina Yöneticisi, 12 bin 808 Salon Başkanı, 14 bin 397 Gözetmen ve 4266 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dâhil edildiğinde yaklaşık 110 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.
ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?
Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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