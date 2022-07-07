ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70'tir. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, ATA AÖF bütünleme sonuçlarının bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.