"YKS 3. tercihler ne zaman, olacak mı 2023? ÖSYM ile YKS 3. tercihler var mı, yok mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. Lisans ve ön lisans olmak üzere devlet üniversitelerinde yer alan 77 bin 680 kontenjandan 51 bin 799'una adaylar yerleştirilirken 25 bin 881 kontenjan boş kaldı. İşte konu hakkında detaylar...