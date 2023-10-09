KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercihler ne zaman açıklanacak?
"KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek tercih yurt başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından, 1 Ekim tarihi itibarıyla başlayan ek kontenjan yurt başvuruları için son tarih yaklaştı. İşte konu hakkında detaylar...
"KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK ek tercihler ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1 Ekim'de başlayan, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek ek tercih yurt başvuruları yarın sona erecek. İşte konu hakkında detaylar...
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU TARİHLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, KYK ek tercih yurt başvuruları 1 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başladı. KYK ek kontenjan başvuruları 5 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Ayrıca yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek başvuruları alınacak.
EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:
"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."
Buna göre; Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekiyor.
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