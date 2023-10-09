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DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

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Giriş Tarihi: 09.10.2023
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DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Ön lisans eğitimlerini 4 senelik lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler, üniversitelerin DGS ek kontenjanları için tercihlerini tamamladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ekim'de sona eren DGS ek tercih işlemlerinin ardından, ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS EK TERCİH İŞLEMLER SONA ERDİ

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.

Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapıldı ve 4 Ekim'de saat 23.59'da sona erdi.

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