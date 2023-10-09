"DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DGS ek yerleştirme sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ekim'de sona eren DGS ek tercih işlemlerinin ardından, ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar...