TYT oturumunun tamamlanmasının ardından adaylar sınava ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Türkçe, matematik ve sosyal bilimler testlerine yönelik yorumlar sosyal medyada gündem olurken, sınavın zorluk derecesine ilişkin görüşler farklılık gösterdi. İşte YKS sınavına dair ilk tepkiler…

Milyonlarca adayın katıldığı YKS 2026'nın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Sınavın ardından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda adaylar soru düzeyi, süre yeterliliği ve ders bazındaki zorluk derecelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Özellikle Türkçe testi ve matematik soruları hakkında farklı görüşler öne çıkarken, gözler yarın gerçekleştirilecek AYT ve YDT oturumlarına çevrildi.

TYT'nin tamamlanmasının ardından adayların sınava ilişkin ilk değerlendirmeleri sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. (Görsel: A Haber)

TYT NASILDI: KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

Sınavın ardından yapılan paylaşımlarda bazı adaylar TYT'nin önceki yıllara göre daha zorlayıcı olduğunu belirtirken, bazı adaylar ise son yılların en kolay sınavlarından biriyle karşılaştıklarını ifade etti.

Adayların paylaşımlarında özellikle Türkçe testindeki paragraf soruları, matematikteki işlem yoğunluğu ve felsefe sorularının zorluk düzeyi öne çıktı.

Aday yorumları, sınavın zorluk derecesine ilişkin farklı görüşlerin öne çıktığını ortaya koydu. (Görsel: A Haber)

ADAYLARDAN GELEN TYT YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeye göre, adayların önemli bölümü derslere ilişkin şu görüşleri aktardı:

• Türkçe: Eleyici paragraf, kolay dilbilgisi (Orta-zor düzey)

• Matematik: Orta düzey

• Coğrafya: Kolay

• Tarih: Orta

• Felsefe: Zor

• Din Kültürü: Kolay

Adaylardan gelen yorumlar, TYT 2026'nın zorluk derecesine ilişkin ortak bir görüş oluşmadığını gösterdi. Bazıları sınavı önceki yıllara göre daha zor bulurken, bazıları ise son yılların en kolay TYT oturumlarından biri olduğunu ifade etti. TYT'ye dair birçok adayın yorumları ise şu şekilde:

Türkçe, matematik ve sosyal bilimler testlerine ilişkin değerlendirmeler adayların ders bazındaki ilk izlenimlerini yansıttı. (Görsel: A Haber)

Matematik zorlayıcıydı sadece basit birkaç soru vardı onun dışındaki çoğu soru ihtimalliydi kolay değildi türkçe orta felsefe fen inanılmaz zordu bence

Ben eğlencesine girdim zaten ünideyim geçen seneden daha zordu Türkçe çok vakit kaybettirdi diğerleri az çok eşit seviyedeydi

Sınav önceki senelere göre çok daha yorucu ve vakit kaybettiren bir yapıdaydı, özellikle Türkçe soruları üzerinde durulması gereken cinsten olmuş.

Türkçe soruları çok kafa karıştırıcıydi ve nerdeyse çoğu soruda 2 şık arasında birakıyordu insanı, mat tarih ve coğrafya son yıllarda çıkmış en kolay sorulardı

Baya kolaydı bence mezun senemdi bi önceki sene 12k yapmıştım çok rahat bunu ilk 500lere çekerim diğer senelerin sınavına da kıyasla en kolay sınav buydu çok net

Tarihin en kolay tyt sınavıydı arkadaşlar normalde denemelerde 3 matematik neti yapan arkadaşım 35 net bekliyor. geçmiş olsun yığılma olacak gibi