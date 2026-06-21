2026 YKS maratonunda son gün: AYT ve YDT sınavı da tamamlandı | ÖSYM soru kitapçığını yayımladı
2026 YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı maratonu, bugün gerçekleştirilen Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erdi. Gözler şimdi sonuç takvimine çevrildi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Üç oturumdan oluşan YKS sürecinin son bölümü bugün yapıldı. Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanan süreçte gözler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda.
Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için kritik öneme sahip Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başladı. Sınav merkezlerine girişler 15.30 itibarıyla kapatılırken, adaylar YDT'de 80 soruyu 120 dakikada yanıtlamak için ter döktü.
AYT TAMAMLANDI
Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için belirleyici niteliğe sahip olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Adaylar, 180 dakika boyunca toplam 160 soruyu yanıtladı.
AYT'de yer alan testler şöyle:
- Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1
- Sosyal Bilimler 2
- Matematik
- Fen Bilimleri
Sabah oturumu saat 13.15'te sona erdi.
YDT ÖĞLEDEN SONRA UYGULANDI
Yabancı Dil Testi ise günün ikinci oturumu olarak saat 15.45'te başladı. En geç 15.30'da sınav merkezinde yer alan adaylar 120 dakikalık maratonda ter döktü.
Toplam 80 sorudan oluşan YDT için adaylara 120 dakikalık süre tanındı. Oturum ise saat 17.45'te sona erdi.
2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.