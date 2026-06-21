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2026 YKS maratonunda son gün: AYT ve YDT sınavı da tamamlandı | ÖSYM soru kitapçığını yayımladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 YKS maratonunda son gün: AYT ve YDT sınavı da tamamlandı | ÖSYM soru kitapçığını yayımladı

2026 YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı maratonu, bugün gerçekleştirilen Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erdi. Gözler şimdi sonuç takvimine çevrildi. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Üç oturumdan oluşan YKS sürecinin son bölümü bugün yapıldı. Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanan süreçte gözler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrilmiş durumda.

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için kritik öneme sahip Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başladı. Sınav merkezlerine girişler 15.30 itibarıyla kapatılırken, adaylar YDT'de 80 soruyu 120 dakikada yanıtlamak için ter döktü.

AYT ve YDT oturumlarıyla 2026 YKS maratonu bugün tamamlanacak. (Fotoğraf: A Haber)AYT ve YDT oturumlarıyla 2026 YKS maratonu bugün tamamlanacak. (Fotoğraf: A Haber)

AYT TAMAMLANDI

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için belirleyici niteliğe sahip olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Adaylar, 180 dakika boyunca toplam 160 soruyu yanıtladı.

AYT'de yer alan testler şöyle:

  • Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1
  • Sosyal Bilimler 2
  • Matematik
  • Fen Bilimleri

Sabah oturumu saat 13.15'te sona erdi.

YDT oturumunda adaylar 80 soruyu 120 dakikada yanıtlayacak. (Fotoğraf: A Haber)YDT oturumunda adaylar 80 soruyu 120 dakikada yanıtlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

YDT ÖĞLEDEN SONRA UYGULANDI

Yabancı Dil Testi ise günün ikinci oturumu olarak saat 15.45'te başladı. En geç 15.30'da sınav merkezinde yer alan adaylar 120 dakikalık maratonda ter döktü.

Toplam 80 sorudan oluşan YDT için adaylara 120 dakikalık süre tanındı. Oturum ise saat 17.45'te sona erdi.

2026 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

YKS - TYT CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Adayların güvenlik kontrolleri için erken gelmeleri tavsiye edildi. (Fotoğraf: A Haber)Adayların güvenlik kontrolleri için erken gelmeleri tavsiye edildi. (Fotoğraf: A Haber)

ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARI

ÖSYM'nin sınav kuralları kapsamında, belirtilen saatlerden sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek. Yetkililer, adayların yoğunluk ve güvenlik kontrollerini göz önünde bulundurarak sınav merkezlerinde erken bulunmalarının önem taşıdığını vurguluyor.

YKS oturum saatleri

Oturum Başlangıç Son Giriş Süre Bitiş
AYT 10.15 10.00 180 dakika 13.15
YDT 15.45 15.30 120 dakika 17.45

ÖSYM, sınav binalarına giriş saatlerine dikkat edilmesini istedi. (Fotoğraf: A Haber)ÖSYM, sınav binalarına giriş saatlerine dikkat edilmesini istedi. (Fotoğraf: A Haber)

PUAN HESAPLAMASINDA YARIM NET DETAYI

Sınav sonuçlarının hesaplanabilmesi için adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. TYT puanının oluşabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması gerekiyor.

Sınava giriş belgesi ve kimlik belgesinin eksiksiz bulundurulması gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)Sınava giriş belgesi ve kimlik belgesinin eksiksiz bulundurulması gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)

SINAVA GİDERKEN BU BELGELERE DİKKAT!

Adayların sınav merkezlerine giderken şu belgeleri eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları gerekiyor:

  • ÖSYM AİS üzerinden alınan sınava giriş belgesi
  • T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport
  • Etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su

Öte yandan kalem, silgi, kalemtıraş ve benzeri sınav gereçleri ÖSYM tarafından adayların sıralarına bırakılacak. Yetkililer, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların sınav saatinden önce merkezlerde hazır bulunmalarının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

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