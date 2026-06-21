2026 YKS maratonunda son gün: AYT ve YDT sınavı da tamamlandı | ÖSYM soru kitapçığını yayımladı

ÖSYM, sınav binalarına giriş saatlerine dikkat edilmesini istedi. (Fotoğraf: A Haber)

PUAN HESAPLAMASINDA YARIM NET DETAYI

Sınav sonuçlarının hesaplanabilmesi için adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. TYT puanının oluşabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması gerekiyor.