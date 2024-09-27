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YKS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS 2025 sınav takvimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 10:41 Güncelleme: 27.09.2024 10:41
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YKS 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS 2025 sınav takvimi

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından hedeflediği puanı alamayan veya istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, şimdiden 2025 YKS oturumlarına hazırlık yapmaya başladı. Üniversite adayları, 2025 YKS tarihinin ve başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

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