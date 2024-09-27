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2024 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 10:10 Güncelleme: 27.09.2024 10:14
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2024 DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'den konu hakkında son dakika açıklaması geldi. DGS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Peki, 2024 DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayı!

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