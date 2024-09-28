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2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 09:06 Güncelleme: 28.09.2024 09:06
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2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından iki yılda bir lise mezunlarına yönelik olarak düzenlenen 2024 yılı KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi. Bu yıl da sınav, yüz binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih ise merakla bekleniyor.

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