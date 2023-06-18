YKS PUAN HESAPLAMA 2023! Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT net puan hesaplama nasıl yapılır? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 net kaç puan!
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Adaylar sınav sonrasında YKS puan ve net hesaplama robotu araştırmalarına başladı. İşte YKS puan ve net hesaplama ekranı ile "Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT net puan hesaplama nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
YKS puan hesaplama robotu 2023! TYT sınavının sona ermesinden ardından adaylar, sınavda yaptıkları netlere göre kaç puan geleceğini araştırmaya başladı. Milyonlarca aday, YKS puan hesaplama ekranı ile sınavdan alabilecekleri puana yönelik tahmin yapabilecekler. Peki, 2023 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte üniversite sınavı YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama robotu...
2023 YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
AYT ve YDT PUAN HESAPLAMA NASIL OLACAK?
AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır. A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır.
TYT PUAN HESAPLAMA NASIL OLACAK?
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır. A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
TYT Türkçe: 6 net
TYT Sosyal Bilimler: 5,5 net
TYT Temel Matematik: 1 net
TYT Fen Bilimleri: 1 net
2021 TYT Puanı: 140,12862 (Okul puanı hariç)
TYT Türkçe: 17,5 net
TYT Sosyal Bilimler: 11 net
TYT Temel Matematik: 8,5 net
TYT Fen Bilimleri: 1 net
2021 TYT Puanı: 223,46344 (Okul puanı hariç)
TYT Türkçe: 23 net
TYT Sosyal Bilimler: 9 net
TYT Temel Matematik: 14,5 net
TYT Fen Bilimleri: 3 net
2021 TYT Puanı: 266,73053 (Okul puanı hariç)
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