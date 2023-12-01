YKS 2024 ne zaman yapılacak? TYT, AYT,YDT YKS başvuruları hangi tarihte başlayacak? ÖSYM takvimi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihi ve sınav takvimi, ÖSYM tarafından 2024 yılı için belirlendi. Önümüzdeki yılın üniversite sınavına girecek adaylar, "YKS 2024 sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki YKS 2024 ne zaman yapılacak? TYT, AYT,YDT YKS başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihi ve sınav takvimi, ÖSYM tarafından 2024 yılı için belirlendi. Önümüzdeki yılın üniversite sınavına girecek adaylar, "YKS 2024 sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki YKS 2024 ne zaman yapılacak? TYT, AYT,YDT YKS başvuruları hangi tarihte başlayacak?
YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı! YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şuat 2024'te sona erecek. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.
İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2024 YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 115 TL olarak belirlenmişti.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024
ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. Sınav tarihleri ile ilgili X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak. Başvurularını 1-26 Şubat tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak" dedi.
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