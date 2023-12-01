YKS 2024 ne zaman yapılacak? TYT, AYT,YDT YKS başvuruları hangi tarihte başlayacak? ÖSYM takvimi

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı! YKS 2024 08 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. YKS'nin 1. Oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şuat 2024'te sona erecek. Sınavın sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

İşte YKS oturumları ve sınav tarihleri...