ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 erken açıklanır mı, tarih verildi mi?
ALES/3, 19 Kasım 2023 tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlendi. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, ALES erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
"ALES/3 sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Yüksek lisans yapmayı hedefleyen adaylar, sınavın ardından ALES sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını 5 Aralık 2023 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.
ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 erken açıklanır mı, tarih verildi mi?
- 1 Aralık 2023 Cuma reyting sonuçları! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti! Dün akşamın reyting birincisi...
- NETFLİX SQUİD GAME 2. sezon ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Squid Game 2. sezon çıktı mı?
- Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- İlk kez ev alacaklara müjde! 1.20 faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile İlk Evim Kampanyası şartları, daire fiyatları, vade sayısı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...
- SURVİVOR ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu!
- Yalı Çapkını 48. bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm tek parça izle!
- Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...
- Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ: Belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler hangi tarihte yapılacak?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?