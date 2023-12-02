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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 erken açıklanır mı, tarih verildi mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 erken açıklanır mı, tarih verildi mi?

ALES/3, 19 Kasım 2023 tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlendi. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, ALES erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

"ALES/3 sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Yüksek lisans yapmayı hedefleyen adaylar, sınavın ardından ALES sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih!

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını 5 Aralık 2023 tarihinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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