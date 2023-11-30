ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: (sonuc.osym.gov.tr) ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 yeni ALES sınavları...
ALES/3 sınav sonuçları merakla beklenirken, sınava katılamayan adaylar da 2024 ALES sınav tarihlerini sorguluyor. ÖSYM 2024 sınav takviminin paylaşılmasının ardından yeni sınav tarihleri de netleşti. İşte, ALES/3 sonuç tarihi ve 2024 ALES sınav tarihleri...
ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı! Bu senenin son ALES sınavının tamamlanmasıyla birlikte, yüksek lisans öğrencisi adayları, ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, ALES/3 ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte haberin detayları...
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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